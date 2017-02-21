28 февраля в истории транспортной отрасли

События и факты

1955 год. Торжественное открытие железнодорожной линии Ханой — Пекин — Москва — Берлин. Также в этот день открыт единственный во Вьетнаме международный маршрут Ханой–Пекин. Эта дорога соединила не только две соседних страны, но и продолжила железнодорожную линию из Европы в Азию. Она связала восточную часть полуострова Индокитай с Берлином.

1974 год. Исполняется 43 года со дня выхода Приказа №36 ММФ СССР "Об организации морского торгового порта "Восточный Порт".