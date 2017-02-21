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Железная дорога Восточный порт Европа Азия

28 февраля в истории транспортной отрасли

28 февраля 2017, 09:39 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 209

События и факты

1955 год. Торжественное открытие  железнодорожной линии Ханой — Пекин — Москва — Берлин. Также в этот день открыт единственный во Вьетнаме международный маршрут Ханой–Пекин. Эта дорога соединила не только две соседних страны, но и продолжила железнодорожную линию из Европы в Азию. Она связала восточную часть полуострова Индокитай с Берлином.

1974 год. Исполняется 43 года со дня выхода Приказа №36 ММФ СССР "Об организации морского торгового порта "Восточный Порт".

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