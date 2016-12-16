Усть-Луга расплатилась по долгам

«Компания Усть-Луга» полностью погасила долг Ленинградской области

22 февраля ОАО «Компания Усть-Луга» перечислила на счет Ленинградской области финальный транш в размере 158 млн рублей в счет погашения долга, возникшего в результате оплаты областью задолженности «Компании «Усть-Луга» перед ПАО Банк ВТБ, сообщили SeaNews в компании.

Напомним, первый транш в размере 266 млн рублей «Компания Усть-Луга» перечислила Ленинградской области в конце ноября прошлого года. Источником средств для выплаты первого транша стала выручка от продажи АО «Ленинградская областная электросетевая компания» (ЛОЭСК) внутрипортовой системы электроснабжения.

В конце 2016 года председатель Совета директоров «Компании Усть-Луга» Валерий Израйлит обещал погасить полностью долг в первом квартале 2017 года.

Общая сумма долга составляла 532,8 млн рублей. Ленинградская область, выступавшая гарантом по кредиту, выплатила эти деньги банку осенью 2016 года. Сам кредит на 600 млн рублей ВТБ выдал «Компании Усть-Луга» в 2010 году.