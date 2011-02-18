А город подумал – ученья идут

Морские пехотинцы на Адмиралтейских верфях

В акватории АО «Адмиралтейские верфи» прошли учения морских пехотинцев Объединенного учебного центра ВМФ по освобождению условно захваченного морскими пиратами судна, в качестве которого выступил буксир «Владимир Бельцов».

Как сообщили SeaNews в компании, выбору Адмиралтейских верфей в качестве площадки для проведения учений способствовало наличие на предприятии современного плавсостава и необходимой инфраструктуры.

«С нашей стороны было сделано все возможное для проведения учения, экипаж буксира «Владимир Бельцов» четко следовал плану мероприятия, – отметил главный капитан Адмиралтейских верфей Александр Медведев. – Все элементы, включенные в сценарий отработки: атака корабля пиратами, захват и освобождение заложников, швартовка к берегу, прошли в установленные сроки без каких-либо накладок».

Стоит отметить, водоизмещение судна составляет более 400 тонн, длина – 25 метров.