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Адмиралтейские верфи буксир учения

А город подумал – ученья идут

22 февраля 2017, 15:32 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 153

Морские пехотинцы на Адмиралтейских верфях

В акватории АО «Адмиралтейские верфи» прошли учения морских пехотинцев Объединенного учебного центра ВМФ по освобождению условно захваченного морскими пиратами судна, в качестве которого выступил буксир «Владимир Бельцов».
Как сообщили SeaNews в компании, выбору Адмиралтейских верфей в качестве площадки для проведения учений способствовало наличие на предприятии современного плавсостава и необходимой инфраструктуры.

«С нашей стороны было сделано все возможное для проведения учения, экипаж буксира «Владимир Бельцов» четко следовал плану мероприятия, – отметил главный капитан Адмиралтейских верфей Александр Медведев. – Все элементы, включенные в сценарий отработки: атака корабля пиратами, захват и освобождение заложников, швартовка к берегу,  прошли в установленные сроки без каких-либо накладок».

Стоит отметить, водоизмещение судна составляет более 400 тонн, длина – 25 метров.

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