Шесть линий зайдут в Вильгельмсхафен

В дополнение к Maersk Line

Еще шесть контейнерных перевозчиков начнут заходить в порт Вильгельмсхавен, сообщили SeaNews в Eurogate.

Терминал Eurogate в Вильгельмсхафене включит в свою ротацию OCEAN Alliance, в который входят COSCO Shipping, OOCL, CMA CGM и Evergreen. Самые большие контейнеровозы альянса вместимостью более 18 тыс. TEU, задействованные на сервисе Asia–North Europe 1, будут заходить в Вильгельмсхафен раз в неделю. Благодаря этому порт расширит свое предложение по экспортным перевозкам в Азию.

Кроме того, в результате предстоящих изменений Hamburg Süd и Hyundai Merchant Marine расширят свой сервис, также включив в него этот порт. В партнерстве с Maersk Line и альянсом 2M они запустят свои сервисы через Вильгельмсхафен с апреля.

Таким образом, уже действующие сервисы Maersk Line в Вильгельмсхафене дополнят еще шесть линий.

Председатель правления Eurogate Group Михаэль Блах отметил, что привлечение двух альянсов даст новый стимул для развития транспортных и логистических сервисов в порту.