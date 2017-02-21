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ледоколы Севморпуть Атомфлот

В два раза больше проводок по Севморпути

22 февраля 2017, 12:42 / SeaNews / Рейтинг: 185

И портофлот для Сабетты

По данным Росатомфлота, в 2016 году число ледокольных проводок в акватории Северного морского пути увеличилось в два раза.

Всего под проводкой атомных ледоколов в акватории Севморпути было проведено 410 судов общей валовой вместимостью 5 288 284 тонны. Для сравнения, в 2015 году было проведено 195 судов общей валовой вместимостью 2 042 522 тонны.

В 2016 году были заключены контракты с ООО «Краншип» на строительство ледокольного буксира «Юрибей» проекта «Т40105» и ледокольного буксира проекта «Т3687». Договоры были заключены в рамках реализации инвестиционного проекта по созданию портового флота для Ямал СПГ.

Проект предусматривает строительство для дальнейшего оказания услуг Портофлота в порту Сабетта двух портовых буксиров, двух ледокольных буксиров и одного портового ледокола. Строительство судов ведется на российских верфях.

Окончание строительства и приемка первых двух буксиров были досрочно произведены в апреле-мае 2016 года, завершение строительства оставшихся трех судов Портофлота планируется до конца ноября 2018 года. Контракт на услуги Портофлота действует с ноября 2014 по декабрь 2040 года.

В 2016 году был отправлен на утилизацию атомный ледокол «Сибирь». Судно поставлено на специально подготовленную якорную стоянку СРЗ «Нерпа». Работы по выгрузке оборудования реакторного отсека, формированию блок-упаковки и ее транспортировке планируется завершить к концу ноября 2017 года.

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