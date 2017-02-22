Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеФотоотчетыПресс-релизыВакансииМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
22 февраля 2017
16:16New Weekly №25 Контейнерооборот портов Северо-Запада РФ, январь 2017г.SeaNews Club material
14:56Оборот мировых контейнерных линий SeaNews Club material
16 февраля 2017
16:52HHLA увеличил перевалку на 1,5%
11:09Российский контейнеропоток через Гамбург растет
15 февраля 2017
17:11New Weekly №24 Контейнерооборот портов Севера РФ, 12 месяцев 2016г.SeaNews Club material
14:40Контейнерооборот УкраиныSeaNews Club material
13 февраля 2017
17:40Порты-мультимиллионерыSeaNews Club material
8 февраля 2017
17:56New Weekly №23 Контейнерооборот Дальнего Востока, 12 месяцев 2016г.SeaNews Club material
7 февраля 2017
12:1764 млн TEU DP World
6 февраля 2017
14:38Динамика Eurogate
Контейнерооборот Финляндия

Контейнерные лидеры Финляндии

22 февраля 2017, 12:23 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 230

Рост по всем трем портам

По итогам первого месяца 2017 года суммарный контейнерооборот трех крупнейших контейнерных портов Финляндии вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15,2% и составил чуть более 116 тыс.
Полный текст статьи доступен только для подписчиков SeaNews.
Подписка SeaNews - это доступ к оперативной уникальной отраслевой аналитике рынка морских грузовых перевозок - подробнее о подписке.
Заказывайте подписку и наши менеджеры свяжутся с вами:

Мы будем рады ответить на Ваши вопросы и предоставить более подробную информацию.
Тел.: +7 (812) 380-3826
E-mail: sales@seanews.ru

Оцените статью:

0
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
см. также: Оперативная аналитика
22 февраля 2017
16:20New Weekly №25 Грузооборот портов Северо-Запада РФ, январь 2017г.SeaNews Club material
16:16New Weekly №25 Контейнерооборот портов Северо-Запада РФ, январь 2017г.SeaNews Club material
14:56Оборот мировых контейнерных линий SeaNews Club material
12:23Контейнерные лидеры ФинляндииSeaNews Club material
11:07Водки вывезли почти на 7% больше
21 февраля 2017
16:41Больше молока, меньше сахара и мяса
14:14Русская тройка рассчитывает на прибыль
10:45Динамика НМТП
20 февраля 2017
17:42Обзор мирового рынка бункеровки. 8 неделя 2016SeaNews Club material
15:10Попробуйте прототип визуальной аналитики таможенной статистики портов РФ. Каждому заполнившему анкету - бесплатный доступ к финальной версии
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное