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Сухогрузы Суд Аукцион Нинбо

Проданы через онлайн-аукцион

22 февраля 2017, 11:27 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 152

Пять судов обанкротившейся Wenzhou Shipping

Морской суд Нинбо продал пять судов Wenzhou Shipping через онлайн-аукцион на Таобао, сообщает Splash 24/7.

Балкер Supramax «Zhe Hai 167» продали Shanghai Shenlong Shipping за 9,7 млн долларов. Сухогруз Handysize «Zhe Hai 162» приобретен за 7,3 млн долларов частным лицом. Tanshan Dongfang Shipping купила судно «Zhe Hai 162» за 4,9 млн долларов.

Также через онлайн-аукцион проданы буксир и баржа.

Как ранее сообщал SeaNews, в октябре прошлого года Wenzhou Shipping, филиал Zhejiang Transportation Investment Group объявила себя банкротом

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