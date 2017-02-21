Водки вывезли почти на 7% больше

Экспорт и импорт подакцизных грузов по итогам 2016 года

За 2016 год, по данным ФТС РФ, объем российского экспорта водки увеличился по сравнению с 2015 годом на 6,9% и составил чуть более 2 млн декалитров в пересчете на 100%-ный спирт.

Доходы от экспорта водки также выросли по сравнению с уровнем 2015 года — на 1,6% до 121,2 млн долларов.

В то же время по итогам года российский импорт алкогольных и безалкогольных напитков в стоимостном выражении вырос на 2,2% и достиг 1,8 млн долларов.

Сигарет и сигар в 2016 году было ввезено на сумму 164,7 млн долларов — на 52,4% больше, чем годом ранее.