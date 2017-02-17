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Таможня Импорт СЗТУ таможенное оформление Таможенные процедуры

Автоматический режим сработал

22 февраля 2017, 10:58 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 182

Первая декларация на импорт в Северо-Западном регионе

В Санкт-Петербургской таможне на Шушарском таможенном посту осуществлен первый в Северо-Западном регионе выпуск  декларации на товары в соответствии с таможенной процедурой  выпуска для внутреннего потребления в автоматическом режиме, сообщили SeaNews в Северо-Западном таможенном управлении.

Декларация была подана 21 февраля таможенным представителем ООО «Восход» на огнеупорные формованные изделия – трубки обожженные, элементы сталеплавильных печей, общий вес товара составлял 20 тонн.

Товар был отправлен из Чехии, чешского происхождения, ввозился автомобильным транспортом через таможенный пост МАПП Шумилкино Псковской таможни, уточнили в СЗТУ.

Автоматическая регистрация импортных деклараций в таможне идет с 4 апреля 2016 года в соответствии с распоряжением ФТС от 24.03.2016 №83-р, напомнили в СЗТУ. Однако до этого декларации в автоматическом режиме регистрировались в основном в экспортном направлении.

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