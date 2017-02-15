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Украина Профсоюз ITF

Украинским морякам предлагают снизить зарплату

22 февраля 2017, 10:22 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 204

МФТ против

ITF (Международная федерация транспортных рабочих) высказалась против предложения «небольшой коалиции украинских профсоюзов» существенно снизить размер минимальной заработной платы украинских моряков, сообщили SeaNews в ITF.

По информации ITF, новая группа, которая называет себя украинской Национальной платформой морских профсоюзов, обещает сократить согласованные и одобренные условия, предлагая судовладельцам возможность уклониться от утвержденной минимальной ежемесячной ставки заработной платы для позиции матроса первого класса, сократив ее до 801 доллара США вместо нынешних 1806 долларов.

«Пока не было случая, чтобы какой-то судовладелец опустился до такого предложения. Они знают, что профсоюз, предлагающий уменьшить установленные путем переговоров условия для моряков, является неприемлемым и ITF такого не потерпит. Аналогичным образом ITF будет относиться к любому судовладельцу, который пытается воспользоваться этой изворотливой сделкой в попытке атаковать с трудом завоеванные и с трудом заработанные права моряков – последствия не заставят себя ждать», – сказал председатель секции моряков ITF Дэвид Хейндел.

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