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назначения ФТС

Назначение в ФТС

22 февраля 2017, 09:47 / SeaNews / Рейтинг: 216

Замначальника назначен первым замом

Распоряжением правительства РФ от 18 февраля 2017 года №298-р Руслан Давыдов, до этого занимавший должность заместителя начальника ФТС, назначен первым заместителем руководителя Федеральной таможенной службы.

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