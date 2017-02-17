назначения ФТС Назначение в ФТС 22 февраля 2017, 09:47 / SeaNews / Рейтинг: 216 Замначальника назначен первым замом Распоряжением правительства РФ от 18 февраля 2017 года №298-р Руслан Давыдов, до этого занимавший должность заместителя начальника ФТС, назначен первым заместителем руководителя Федеральной таможенной службы. Оцените статью: 0