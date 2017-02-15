Больше молока, меньше сахара и мяса

Таможенная статистика за 2016 год

По итогам 2016 года, по данным ФТС РФ, поставки свежего и мороженого мяса на российский рынок сократились по сравнению с 2015 годом на 15,8% и составили 625,9 тыс. тонн. Импорт изделий и консервов из мяса за прошедший год вырос на 6,6% — до 20,3 тыс. тонн.

Мяса птицы в январе-декабре 2016 года было импортировано 223,7 тыс. тонн — на 11,7% меньше, чем годом ранее. Поставки свежей и мороженой рыбы по сравнению с аналогичным показателем 2015 года также сократились на 10,6% и составили 358,4 тыс. тонн.

В то же время импорт молока и сгущенных сливок по итогам года увеличился на 15,1%, достигнув 230,2 тыс. тонн. Объемы ввезенного сливочного масла также выросли по сравнению с 2015 годом на 8,2% до 102,1 тыс. тонн.

Цитрусовых за 2016 год было импортировано 1,5 млн тонн, что всего на 0,8% меньше, чем годом ранее. При этом по итогам 11 месяцев динамика была положительной — плюс 3,9% к уровню 2015 года.

Объемы ввозимого сахара-сырца и белого сахара за отчетный год значительно сократились по сравнению с 2015 годом. Импорт сахара-сырца упал на 48,8% и составил 259,5 тыс. тонн. Белого сахара было импортировали 269,9 тыс. тонн — на 39,4% меньше, чем в январе-декабре 2015 года.