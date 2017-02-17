Русская тройка рассчитывает на прибыль

После убытка в 2015 году

По предварительным оценкам, чистая прибыль АО «Русская тройка» по РСБУ в 2016 году может составить 23 млн рублей против 95 млн рублей чистого убытка в 2015 году, сообщили SeaNews в компании. Выручка прогнозируется на уровне 906 млн рублей, что выше показателя предыдущего года на 46,2%.

Показатель EBITDA, как ожидается, составит 196,8 млн рублей – на 14% больше, чем годом ранее, показатель чистый долг/ EBITDA – 1.05х.

Улучшение финансовых показателей в компании объясняют просто: «Рынок растет, и мы с ним».

Объем перевозок «Русской тройки» в 2016 году вырос по сравнению с 2015 годом на 11% и составил 115,5 тыс. TEU. Внутренние перевозки увеличились на 14% до 66,2 тыс. TEU, экспортно-импортные снизились на 27% до 32,8 тыс. TEU, транзит достиг 16,6 тыс. TEU.

Доля поездных отправок в общем объеме перевозок выросла до 45% (+2%). Контейнерными поездами на регулярных сервисах с участием подвижного состава «Русской тройки» было перевезено 51,9 тыс. TEU; всего было отправлено 1 402 контейнерных поезда – на 11,4% больше, чем в 2015 году.