Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеФотоотчетыПресс-релизыВакансииМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
29 июня 2011
09:01Таможенная забастовкаSeaNews Club material
14 июня 2011
09:24Докеры бастуют на севере и на юге SeaNews Club material
5 мая 2011
09:04Забастовка на терминале MaerskSeaNews Club material
3 марта 2011
17:26Финские докеры снова бастуютSeaNews Club material
2 марта 2011
12:32APL перенаправляет судаSeaNews Club material
3 февраля 2011
16:53Забастовка в портах ДанииSeaNews Club material
10:14Забастовка пройдет по графикуSeaNews Club material
26 января 2011
11:03В портах будут новые забастовкиSeaNews Club material
12 января 2011
13:15Докеры угрожают бессрочной забастовкойSeaNews Club material
30 ноября 2010
14:16Забастовка моряков отрезала Крит и островаSeaNews Club material
забастовка Профсоюз Реструктуризация Hyundai Heavy Industries

Забастовка против реструктуризации

21 февраля 2017, 14:00 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 230

В Hyundai Heavy Industries

22-27 февраля рабочие Hyundai Heavy Industries (HHI) планируют провести забастовку, чтобы воспрепятствовать проведению собрания акционеров, на повестке дня которого стоит вопрос о реструктуризации компании, сообщает Maritime News со ссылкой на IndustriALL Global Union.

Корейские аналитики и вслед за ними профсоюзы считают, что Чон Мон-Джун, держатель контрольного пакета акций HHI, реструктуризирует компанию, чтобы передать ее сыну, что противоречит корейским законам.

В ноябре 2016 года HHI обнародовала планы отделить четыре свои компании – Hyundai Robotics, Hyundai Electric & Energy Systems, Hyundai Construction Machinery и Hyundai Heavy Industries в целях укрепления финансового положения. Ранее сообщалось, что реализация схемы оздоровления компании завершится в первой половине 2017 года.

Корейский профсоюз металлургов (KMWU) обязался поддержать рабочих HHI в их противостоянии реструктуризации. Ранее в декабре 2016 года рабочие HHI проголосовали за вступление в этот профсоюз. Однако HHI отказался признать KMWU в качестве представителя рабочих на переговорах о колдоговоре.

В начале месяца HHI опубликовала финансовые показатели за 2016 год, сообщив о чистой прибыли в размере 596,6 млн долларов против убытка 1,18 млрд долларов в 2015 году. Операционная прибыль также увеличилась и составила 21,64 трлн южнокорейских вон по сравнению с убытком 2015 года в 1,54 трлн вон. Рост произошел в основном благодаря увеличению портфеля заказов на суда, контракты на которые HHI заключала по выгодной цене, а также сокращению издержек.

Оцените статью:

0
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
см. также: Новости
21 февраля 2017
16:41Больше молока, меньше сахара и мяса
14:14Русская тройка рассчитывает на прибыль
14:00Забастовка против реструктуризации
13:52Возразили, но обещали подумать
12:47Буровая для Сахалина-3
12:37В Китае тоже штрафуют
10:58Nile Dutch добавляет в ротацию порт Тема (Гана)
10:45Динамика НМТП
10:00Вода в машинном отделении
09:2821 февраля в истории транспортной отрасли
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное