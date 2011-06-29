Забастовка против реструктуризации

В Hyundai Heavy Industries

22-27 февраля рабочие Hyundai Heavy Industries (HHI) планируют провести забастовку, чтобы воспрепятствовать проведению собрания акционеров, на повестке дня которого стоит вопрос о реструктуризации компании, сообщает Maritime News со ссылкой на IndustriALL Global Union.

Корейские аналитики и вслед за ними профсоюзы считают, что Чон Мон-Джун, держатель контрольного пакета акций HHI, реструктуризирует компанию, чтобы передать ее сыну, что противоречит корейским законам.

В ноябре 2016 года HHI обнародовала планы отделить четыре свои компании – Hyundai Robotics, Hyundai Electric & Energy Systems, Hyundai Construction Machinery и Hyundai Heavy Industries в целях укрепления финансового положения. Ранее сообщалось, что реализация схемы оздоровления компании завершится в первой половине 2017 года.

Корейский профсоюз металлургов (KMWU) обязался поддержать рабочих HHI в их противостоянии реструктуризации. Ранее в декабре 2016 года рабочие HHI проголосовали за вступление в этот профсоюз. Однако HHI отказался признать KMWU в качестве представителя рабочих на переговорах о колдоговоре.

В начале месяца HHI опубликовала финансовые показатели за 2016 год, сообщив о чистой прибыли в размере 596,6 млн долларов против убытка 1,18 млрд долларов в 2015 году. Операционная прибыль также увеличилась и составила 21,64 трлн южнокорейских вон по сравнению с убытком 2015 года в 1,54 трлн вон. Рост произошел в основном благодаря увеличению портфеля заказов на суда, контракты на которые HHI заключала по выгодной цене, а также сокращению издержек.