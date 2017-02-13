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соглашение Eimskip Антимонопольное регулирование

Возразили, но обещали подумать

21 февраля 2017, 13:52 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 189

О покупке Eimskip компании Nor Lines

Антимонопольные власти Норвегии уведомили о своих возражениях против приобретения Eimskip судоходной и логистической компании Nor Lines, сообщает MarineLink.

Уведомление отражает предварительное заключение органов, и у Eimskip есть 15 рабочих дней, чтобы предоставить аргументы в пользу сделки. После этого будет принято окончательное решение. Eimskip сейчас ведет консультации с юристами.

Как ранее сообщал SeaNews,  Eimskip достиг соглашения о приобретении Nor Lines, специализирующейся на генеральных и рефгрузах, в ноябре прошлого года. Годовой оборот Nor Lines составляет порядка 110 млн евро.

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