соглашение Eimskip Антимонопольное регулирование Возразили, но обещали подумать 21 февраля 2017, 13:52 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 189 О покупке Eimskip компании Nor Lines Антимонопольные власти Норвегии уведомили о своих возражениях против приобретения Eimskip судоходной и логистической компании Nor Lines, сообщает MarineLink. Уведомление отражает предварительное заключение органов, и у Eimskip есть 15 рабочих дней, чтобы предоставить аргументы в пользу сделки. После этого будет принято окончательное решение. Eimskip сейчас ведет консультации с юристами. Как ранее сообщал SeaNews, Eimskip достиг соглашения о приобретении Nor Lines, специализирующейся на генеральных и рефгрузах, в ноябре прошлого года. Годовой оборот Nor Lines составляет порядка 110 млн евро. Оцените статью: 0