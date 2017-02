Буровая для Сахалина-3

Зафрахтована в Японии

«Газпромнефть-Сахалин», дочерняя компания «Газпром нефти», подписала контракт с компанией Hakuryu 5, Inc., 100%-ным дочерним предприятием японской Japan Drilling Co., Ltd., об аренде полупогружной плавучей буровой установки (ППБУ) «Hakuryu-5».

В течение летнего сезона 2017 года «Hakuryu-5» предстоит пробурить поисково-оценочную скважину, провести испытание и отбор керна для проведения лабораторных исследований на Аяшском лицензионном участке на шельфе Охотского моря. По информации «Газпромнефти-Сахалин», ранее поисково-оценочное бурение на Аяшском участке не проводилось.

Плавучая буровая установка «Hakuryu-5» в 2014 году прошла глубокую модификацию технологического оборудования. Кроме того, в рамках подготовки к буровому сезону в 2017 году будет проведена ее дополнительная модернизация для соответствия климатическим и гидрологическим условиям Охотского моря.

Аяшский лицензионный участок является частью проекта «Сахалин-3». Напомним, что в «Сахалин-3» входят четыре блока месторождений на шельфе Охотского моря: Киринский, Венинский, Айяшский и Восточно-Одоптинский.

Лицензиями на Киринский, Аяшский и Восточно-Одоптинский владеет Газпром, лицензия на разработку Венинского блока принадлежит Роснефти. Обнаруженное в 2010 году в пределах Киринского участка Южно-Киринское месторождение стало одним из самых крупных открытий на шельфе за последние годы. Текущие запасы по категориям С1+С2 — 711,2 млрд куб. м газа и 111,5 млн тонн конденсата. Добыча по планам должна начаться в 2021 году, полка добычи — 21 млрд куб. м. в год. Месторождение должно стать основной ресурсной базой для газотранспортной системы «Сахалин-Хабаровск-Владивосток» и заводов СПГ проекта «Сахалин-2» (3 линия СПГ завода) и «Владивосток СПГ». Прогнозные извлекаемые запасы Аяшского лицензионного участка – более 100 тонны условного топлива. Ранее на Аяшском лицензионном участке были выполнены сейсморазведочные работы.