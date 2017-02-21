В Китае тоже штрафуют

Контейнерных перевозчиков

Министерство транспорта Китая предъявило претензии к 14 контейнерным перевозчикам, обвинив их в нарушении правил публикации ставок. Нарушение заключалось в непредоставлении информации о ставках, либо в несоответствии заявленных ставок фактическим.

Общая сумма штрафа, фигурирующая в сообщении министерства, – 2,39 млн юаней (347,2 тыс. долларов). Все 14 линий в министерстве не называют, среди упомянутых в сообщении – CMA CGM, Hamburg Süd, Wan Hai, Evergreen.

В министерстве транспорта КНР подчеркнули, что ведомство намерено усилить контроль в сфере международных морских перевозок и ужесточить надзор за соблюдением требований в части тарифов – и санкции на несоблюдение этих требований.