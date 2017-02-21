В Китае тоже штрафуют
21 февраля 2017, 12:37 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 246
Контейнерных перевозчиков
Министерство транспорта Китая предъявило претензии к 14 контейнерным перевозчикам, обвинив их в нарушении правил публикации ставок. Нарушение заключалось в непредоставлении информации о ставках, либо в несоответствии заявленных ставок фактическим.
Общая сумма штрафа, фигурирующая в сообщении министерства, – 2,39 млн юаней (347,2 тыс. долларов). Все 14 линий в министерстве не называют, среди упомянутых в сообщении – CMA CGM, Hamburg Süd, Wan Hai, Evergreen.
В министерстве транспорта КНР подчеркнули, что ведомство намерено усилить контроль в сфере международных морских перевозок и ужесточить надзор за соблюдением требований в части тарифов – и санкции на несоблюдение этих требований.
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