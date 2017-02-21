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Контейнерная линия Линейный сервис ТЭК Посейдон Африка Nile Dutch

Nile Dutch добавляет в ротацию порт Тема (Гана)

21 февраля 2017, 10:58 / SeaNews / Рейтинг: 65

Новый прямой судозаход на африканском сервисе WEWA

C января 2017 года контейнерный перевозчик Nile Dutch начал регулярный сервис в порт Тема, Гана.

Порт включен в ротацию сервиса WEWA как прямой порт захода в дополнение к таким портам захода как Pointe Noire (Congo), Luanda (Angola), Lobito (Angola), Namibe (Angola), Douala (Cameroon), Abidjan (Cote'd Ivoire).

Подробности – в пресс-релизе ТЭК «Посейдон», коммерческого агента Nile Dutch в России, опубликованном в соответствующем разделе SeaNews.

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