Динамика НМТП

Перевалка нефти выросла на 5,8% к декабрю

Консолидированный грузооборот группы НМТП за январь 2017 года составил 12,7 млн тонн, что на 6,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает компания. По сравнению с декабрем 2016 года грузооборот НМТП вырос на 3,5%.

По сравнению с показателем января 2016 года рост отмечен по всем портам группы, относительно декабрьского уровня только БСК снизила грузооборот.

Грузооборот Балтийска (БСК) по сравнению с январем 2016 года в TEU вырос на 24,3% (-16,4% к показателю декабря), в тоннах произошел рост на 13,1% к январю и снижение на 22,4% к декабрю прошлого года.

Новороссийские активы группы за январь т.г. обработали порядка 7 млн тонн, что на 2,7% выше уровня января прошлого года (напомним, в Новороссийске работают собственно НМТП, ИПП, Новорослесэкспорт, НСРЗ и НЗТ плюс совместное предприятие с АО «Черноморские магистральные нефтепроводы» НМТ). По сравнению с последним месяцем прошлого года грузооборот вырос на 4%.

Приморск также демонстрирует рост оборота, как в сравнении с январем (+11,2%), так и с декабрем прошлого года (+3,2%), объем перевалки составил 5,6 млн тонн.

За отчетный месяц совокупный оборот наливных грузов в Новороссийске и Приморске относительно января 2016 года увеличился на 3,9% и составил 9,8 млн тонн (+6,7% к декабрю). Стабилизация мировых цен на нефть и растущие темпы сокращения переработки внутри страны дали толчок к наращиванию экспорта.



Суммарный объем перевалки нефти группы составил 6,6 млн тонн. Это на 1,6% выше показателя января 2016 года и на 5,8% больше уровня декабря.

Отгрузки нефти за первый месяц года в Новороссийске составили 2,3 млн тонн (-17% к январю 2016 года и +12,9% к декабрю). В Приморске рост и к январю (+15,6%), и к декабрю (+2,3%) до 4,3 млн тонн.

Суммарная перевалка нефтепродуктов группы за январь 2017 года увеличился на 7,4% до 3 млн тонн (+7,9% к уровню декабря).

Оборот нефтепродуктов на терминалах Новороссийска (ИПП, Шесхарис, НМТ) за январь 2017 года вырос на 15% (+9,4% к уровню декабря) до 1,7 млн тонн. Приморский торговый порт наоборот снизил объем нефтепродуктов к уровню января 2016 года на 0,9% (до 1,3 млн тонн), но относительно декабрьского показателя грузопоток вырос на 6,2%.

Оборот навалочных грузов по итогам первого месяца 2017 года составил 1,3 млн тонн. Это на 34,5% больше показателя аналогичного периода прошлого года и на 16,6% меньше итогов предыдущего месяца. При этом отгрузки зерна по сравнению с показателем января выросли на 73,6% (до 828 тыс. тонн), но ниже уровня декабря на 12,4%.

Объемы перевалки железорудного сырья составили 177 тыс. тонн (-15,7% к уровню января 2016 года и на -55% к уровню декабря), угля – 178 тыс. тонн (+45% к уровню января и +28,3% к декабрю 2016 года).

Отрицательная динамика относительно января 2016 года отмечена в обработке химических грузов – снижение на 7,9% (до 108 тыс. тонн), но по отношению к декабрьскому показателю обработка грузов этой номенклатуры выросла в 2,4 раза. Перевалка сахара-сырца снизилась как в сравнении с показателем января (-12%), так и по сравнению с уровнем декабря (-70%) до 12 тыс. тонн.

Оборот генеральных грузов по итогам первого месяца 2017 года составил 1,1 млн тонн, что на 7,5% больше показателя аналогичного периода прошлого года и на 14% больше итогов предыдущего месяца. Практически по всем грузам этой группы отмечена положительная динамика. Рост произошел в перевалке черных металлов – на 6,3% к уровню января и на 14% к уровню декабря прошлого года, до 963 тыс. тонн.

Перевалка цветных металлов по сравнению с показателем января 2016 года выросла на 19,2% (до 105 тыс. тонн и увеличилась относительно декабря на 45,7%. Объем перевалки лесных грузов вырос относительно января и декабря 2016 года одинаково – на 13,3% (до 34 тыс. тонн). Увеличилась по сравнению с итогами января 2016 года перевалка скоропорта – на 2,1% (до 14 тыс. тонн). Но относительно показателя предыдущего месяца оборот скоропортящихся грузов упал – на 55,3%.

Контейнерооборот в Новороссийске увеличился на 0,4% к январю и снизился на 2,4% к декабрю, на Балтике вырос на 24,3% к январю и упал на 16,4% к декабрю 2016 года.