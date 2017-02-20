Вода в машинном отделении

На бункеровщике во Владивостоке

По данным ГМСКЦ, 20 февраля в 13-40 на танкере «Новицкий», судовладелец ООО «Востокбункер», порт регистрации Находка, было обнаружено поступление забортной воды в машинно-котельное отделение, у борта имеются разводы от горюче-смазочных материалов.

Судно стоит у причала №43 порта Владивосток, обесточено, без экипажа, груз – товарная пресная вода около 1000 тонн, горюче-смазочных материалов на борту нет.

21 февраля в 3-20 аварийная партия НПО «Морские технологии» приступили к откатке воды из машинно-котельного отделения и устранения водотечности корпуса. В 5-20 все работы закончены. Установлен контроль за состоянием судна, выставлена вахта.