Вода в машинном отделении
21 февраля 2017, 10:00 / SeaNews / Рейтинг: 81
На бункеровщике во Владивостоке
По данным ГМСКЦ, 20 февраля в 13-40 на танкере «Новицкий», судовладелец ООО «Востокбункер», порт регистрации Находка, было обнаружено поступление забортной воды в машинно-котельное отделение, у борта имеются разводы от горюче-смазочных материалов.
Судно стоит у причала №43 порта Владивосток, обесточено, без экипажа, груз – товарная пресная вода около 1000 тонн, горюче-смазочных материалов на борту нет.
21 февраля в 3-20 аварийная партия НПО «Морские технологии» приступили к откатке воды из машинно-котельного отделения и устранения водотечности корпуса. В 5-20 все работы закончены. Установлен контроль за состоянием судна, выставлена вахта.
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