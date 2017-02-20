21 февраля в истории транспортной отрасли

События и факты

1804 год. Английский изобретатель Ричард Тревитик продемонстрировал на конной чугунной дороге первый паровоз. Он протащил груз в 10 тонн и 70 человек по десятимильной трассе. Сам паровоз весил 5 тонн, и чугунные рельсы не выдерживали такой нагрузки и ломались, что привело к отказу от использования паровоза. Позже Тревитик построил паровоз с гладкими ведущими колесами, который развивал скорость до 30 км/час. Не имея поддержки, изобретатель разорился и уехал в Южную Америку.

1899 год. Отправился в свое первое плавание ледокол "Ермак".

1916 год. Император Николай II утвердил решение Совета министров об отпуске кредитов на создание автомобильных заводов в России Этот день можно считать днем рождения отечественной автомобильной промышленности.

1976 год. На Волжском автозаводе начался выпуск новой модели – автомобиля ВАЗ-2106. «Шестерка» продержалась в производстве 30 лет.