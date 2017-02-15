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Обзор мирового рынка бункеровки. 8 неделя 2016

20 февраля 2017, 17:42 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 349

Стоимость мазута в большинстве исследуемых портов выросла

По данным на начало 8 недели 2017 года, мазуты подешевели только в Пусане.
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