Тендеры Газпром экспорта

На отгрузку серы из Астрахани

ООО «Газпром экспорт» — дочернее общество ПАО «Газпром», объявила два запроса предложений на осуществление транспортировки серы водным транспортом от причалов на реке Бузан (Астраханская область, Красноярский район, село Сеитовка) до рейда порта Кавказ c использованием разнотоннажных судов и барже-буксирных составов.

Согласно техническому заданию, победитель первого тендера должен обеспечить подачу судов и оказывать услуги по перевозке водным транспортом газовой технической гранулированной и комовой серы в объеме 450 тыс. тонн, по втором конкурсу – 1,4 млн тонн.

Начальная (максимальная) цена по первому договору составляет 488 млн 250 тыс. рублей, второму – 1 млрд 519 млн рублей.

Оба победителя должны будут оказывать услуги по перевозке газовой технической гранулированной и комовой серы c 1 апреля текущего года по 31 марта следующего года.

Требование к перевозчикам – опыт по оказанию услуг по транспортировке серы водным транспортом не менее 3 лет (желательно), предшествующих настоящему запросу предложений. Необходимым условием также является наличие у участника лицензии для осуществления деятельности по перевозкам внутренним водным транспортом, морским транспортом опасных грузов). Заявки от участников принимаются до 3 марта т.г., дата вскрытия заявок намечено на 6 марта 2017 года.

По данным SeaNews, наибольший объем перевалки серы в ООО «Бузан-порт» имел место в 2012 году – он составил более 2 млн тонн, последующие года, согласно статистике, водная отгрузка серы через причалы астраханского оператора не производилась.