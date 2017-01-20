Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеФотоотчетыПресс-релизыВакансииМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
20 января 2017
14:03Каспийский экспорт зернаSeaNews Club material
22 ноября 2016
10:18Каспийский зерновой экспортSeaNews Club material
5 октября 2016
14:56Каспийское зерноSeaNews Club material
1 августа 2016
18:18Сейчас пойдут подряд негабариты
26 июля 2016
10:36Столкновение в Астрахани
4 мая 2011
18:40Узкие места на Волге SeaNews Club material
12:51Астраханский порт выведут из города SeaNews Club material
3 декабря 2010
10:13Аварийно-спасательные работы в АстраханиSeaNews Club material
1 декабря 2010
09:35Происшествия в АстраханиSeaNews Club material
17 сентября 2010
13:01Обязательная лоцманская проводка в портах Астрахань и ТуапсеSeaNews Club material
Астрахань Тендер сера

Тендеры Газпром экспорта

20 февраля 2017, 16:20 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 333

На отгрузку серы из Астрахани

ООО «Газпром экспорт» — дочернее общество ПАО «Газпром», объявила два запроса предложений на осуществление транспортировки серы водным транспортом от причалов на реке Бузан (Астраханская область, Красноярский район, село Сеитовка) до рейда порта Кавказ c использованием разнотоннажных судов и барже-буксирных составов.

Согласно техническому заданию, победитель первого тендера должен обеспечить подачу судов и оказывать услуги по перевозке водным транспортом газовой технической гранулированной и комовой серы в объеме 450 тыс. тонн, по втором конкурсу – 1,4 млн тонн.

Начальная (максимальная) цена по первому договору составляет 488 млн 250 тыс. рублей, второму – 1 млрд 519 млн рублей.

Оба победителя должны будут оказывать услуги по перевозке газовой технической гранулированной и комовой серы c 1 апреля текущего года по 31 марта следующего года.

Требование к перевозчикам – опыт по оказанию услуг по транспортировке серы водным транспортом не менее 3 лет (желательно), предшествующих настоящему запросу предложений. Необходимым условием также является наличие у участника лицензии для осуществления деятельности по перевозкам внутренним водным транспортом, морским транспортом опасных грузов). Заявки от участников принимаются до 3 марта т.г., дата вскрытия заявок намечено на 6 марта 2017 года.

По данным SeaNews, наибольший объем перевалки серы в ООО «Бузан-порт» имел место в 2012 году – он составил более 2 млн тонн, последующие года, согласно статистике, водная отгрузка серы через причалы астраханского оператора не производилась.

Оцените статью:

2
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
см. также: Новости
21 февраля 2017
10:58Nile Dutch добавляет в ротацию порт Тема (Гана)
10:45Динамика НМТП
10:00Вода в машинном отделении
09:2821 февраля в истории транспортной отрасли
20 февраля 2017
17:42Обзор мирового рынка бункеровки. 8 неделя 2016SeaNews Club material
16:20Тендеры Газпром экспорта
15:10Работаем над визуализацией таможенной статистики портов РФ. Важно ваше мнение
14:56Поставки одежды и тканей выросли
13:16Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 7, 2017
12:12Доля государства увеличится
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное