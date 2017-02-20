Работаем над визуализацией таможенной статистики портов РФ. Важно ваше мнение

SeaNews плотно работает над принципиально новым визуальным аналитическим сервисом по таможенной статистике экспорта/импорта через порты РФ. Предлагаем ознакомиться с предварительными результатами. Нам важно узнать Ваше мнение, прежде чем дать сервису жизнь.

Таможенная статистика характеризуется большим объемом первичных данных, качественная обработка которых невозможна без развитых средств визуализации и картографии – даже в самых простых случаях речь идет о десятках тысяч записей.

Поэтому SeaNews проработал идею уникального картографического визуального аналитического сервиса, который позволит:

анализировать товаро- и грузопотоки через порты России (контейнерные и неконтейнерные),

визуализировать геоинформацию (страны отправления/назначения, распределение адресов получателей, их долю в общем объеме перевозок),

анализировать грузопотоки по товарным группам (их доли в общем объеме),

анализировать преобладающих отправителей/получателей (их доли в общем объеме).

Сервис будет ежемесячно обновляться свежими данными таможенной статистики и, по аналогии с нашими еженедельными аналитическими выпусками Weekly, будет состоять из 4 частей:

порты Юга РФ

порты Северо-Запада РФ

порты Дальнего Востока

порты Севера

Приглашаем Вас и Ваших коллег высказать свое мнение, дать оценку перспективности и востребованности подобного сервиса, высказать свои пожелания по его улучшению. Ждем Ваших замечаний.

Функциональный прототип сервиса по портам Юга РФ (на базе неполных данных за февраль 2016 года) – внизу страницы.

Так же очень просим Вас заполнить ответить на несколько вопросав (анкета в самом низу страницы) или напишите нам на editors@seanews.ru - это поможет нам оценть востребованность данного сервиса.

Рекомендуем работать с сервисом в режиме полного экрана – для этого нажмите кнопку в правом нижнем углу окна сервиса.

Дополнительная информация:

Обилие графики, а точнее геоинформации обусловлено тем, что объем данных очень большой, извлечь из нее пользу можно, только представляя информацию географически.

При анализе товарных потоков, по нашему мнению, важным является распределение потоков внутри РФ, поэтому мы предприняли попытку отображать адреса получателей (по ГТД) на карте РФ (импорт), и, соответственно, адреса отправителей в РФ при экспорте. Система корректно распознает адрес отправителя/получателя в РФ в 80-90%. Как нам представляется, это дает ценную информацию, т.к. с учетом возможности выбора порта, через который проходит товарный поток, получается очень наглядная картина последующего распределения потока внутри РФ (известные нам аналитические сервисы подобной возможности не предоставляют). При этом начинают бросаться в глаза очевидные неоптимальности или парадоксальности отдельных поставок – так, например, при поверхностном анализе потоков через порт Новороссийск был выявлен получатель во Владивостоке (поставки из Китая) – полагаем, что для логистов это будет ценная информация.

Более того, можно получить всю детальную информацию по ГТД – причем исключительно по тому набору фильтров/срезов, который Вы сами зададите. Например:

На карте Вы можете на точке получателя товара нажать правую кнопку мыши и выбрать в меню «Просмотреть записи».

Система отобразит все записи/поля ГТД имеющие отношения к данному получателю в разрезе всех остальных установленных фильтров на визуальных элементах.

Аналогично можно получить набор детальных записей по ГТД практически по любому визуальному элементу отчета.

На второй странице сервиса можно, отсортировав по объему перевозок, получить информацию о крупнейших импортерах, экспортерах, получателях и отправителях. Страница имеет свой собственный независимый набор фильтров.

На третьей и четвертой странице расположены карточки отправителя/получателя, на которых, вводя наименование получателя и отправителя соответственно, можно получить связанную с ними информацию.

Функциональный прототип сервиса по портам Юга РФ (на базе неполных данных за февраль 2016 года).

Рекомендуем работать с сервисом в режиме полного экрана – для этого нажмите кнопку в правом нижнем углу окна сервиса.

Дайте сервису путевку в жизнь – проголосуйте за него, небольшая анкета ниже.