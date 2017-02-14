Поставки одежды и тканей выросли

Импорт и экспорт ТНП за 2016 год

Объем российского импорта кожаной обуви по итогам 2016 года сократился на 7% по сравнению с аналогичным показателем 2015 года и составил 45,1 млн пар. В деньгах импорт кожаной обуви также уменьшился — на 4,9% до 1,1 млрд долларов.

Одежды за отчетный год, по данным ФТС РФ, было ввезено на сумму 5,26 млрд долларов, что на 3,2% больше, чем годом ранее.

Поставки хлопчатобумажных тканей на российский рынок за прошедший год увеличились по сравнению с 2015 годом на 28,8% и достигли почти 168,6 млн кв. м. В стоимостном выражении импорт х/б тканей вырос на 26,2% — до 103,9 млн долларов.

Экспорт х/б тканей в 2016 году составил 90,8 млн кв. м, что на 10,6% больше, чем годом ранее. В денежном выражении экспорт увеличился на 11,1% до 40,9 млн долларов.