Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеФотоотчетыПресс-релизыВакансииМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
20 февраля 2017
10:11Первый рейс SM Line
15 февраля 2017
11:47Проект каботажной линии между Калининградом и Усть-Лугой
11:46Международные перевозчики вложатся в «Балтийский проект»
13 февраля 2017
10:47EMKAY Shipping Line номинирует агента в России
10:42EMKAY Shipping Line номинирует агента в России
10 февраля 2017
10:10Maersk смотрит на Камчатку
23 января 2017
12:40Самая молодая линия расширяет флот
20 января 2017
15:18Жд vs мореSeaNews Club material
18 января 2017
12:43Российский рынок жд контейнерных перевозок на историческом максимуме
12 января 2017
12:12Новый консорциум HMM+K2
Контейнерные перевозки фрахтовые ставки

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 7, 2017

20 февраля 2017, 13:16 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 40

Ставки на европейском и на американском направлении продолжают снижаться.

На 7 неделе года спотовые ставки на американском трейде значительно снизились, на внутриазиатском направлении отмечен рост.

Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр опустились по сравнению с 6 неделей на 6%, ставки на порты Средиземноморья снизились на 3,7%.

Ставки на порты западного побережья США на прошлой неделе сократились на 9,8%, на порты восточного побережья – на 7%.

Ставки из Китая на Персидский залив опустились на 5,1%, на Австралию и Новую Зеландию – на 13,3%. Ставки на Южную Америку снизились на 10,4%.

На внутриазиатском трейде ставки на западные и восточные порты Японии выросли на 2%. В то же время спотовые ставки из Шанхая на Сингапур выросли еще на 1%, как и на позапрошлой неделе. 

Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.

Оцените статью:

0
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
см. также: Оперативная аналитика
20 февраля 2017
13:16Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 7, 2017
17 февраля 2017
15:46Безработные контейнеровозыSeaNews Club material
16 февраля 2017
16:52HHLA увеличил перевалку на 1,5%
13:12Финансы ТрансКонтейнера
12:26Низкая активность в Азовском регионе, каспийский рынок на нулеSeaNews Club material
11:09Российский контейнеропоток через Гамбург растет
15 февраля 2017
17:13New Weekly №24 Грузооборот портов Севера РФ, 12 месяцев 2016г.SeaNews Club material
17:11New Weekly №24 Контейнерооборот портов Севера РФ, 12 месяцев 2016г.SeaNews Club material
14:40Контейнерооборот УкраиныSeaNews Club material
14 февраля 2017
17:07Hutchison Ports снизил выручку
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное