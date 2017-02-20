Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 7, 2017

Ставки на европейском и на американском направлении продолжают снижаться.

На 7 неделе года спотовые ставки на американском трейде значительно снизились, на внутриазиатском направлении отмечен рост.

Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр опустились по сравнению с 6 неделей на 6%, ставки на порты Средиземноморья снизились на 3,7%.

Ставки на порты западного побережья США на прошлой неделе сократились на 9,8%, на порты восточного побережья – на 7%.

Ставки из Китая на Персидский залив опустились на 5,1%, на Австралию и Новую Зеландию – на 13,3%. Ставки на Южную Америку снизились на 10,4%.

На внутриазиатском трейде ставки на западные и восточные порты Японии выросли на 2%. В то же время спотовые ставки из Шанхая на Сингапур выросли еще на 1%, как и на позапрошлой неделе.

Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

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