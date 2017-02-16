Доля государства увеличится

В Yang Ming

Yang Ming сообщила о ходе реализации плана финансового оздоровления, который был опубликован в январе. Компания рассчитывает выручить от размещения 161,33 млн новых акций порядка 1,69 млрд тайваньских долларов (54,4 млн долларов). Подписка на акции будет предложена Национальному фонду развития при правительстве Тайваня (NDF), Taiwan Navigation Co., Taiwan Chinachem, T3ex Global Holdings, Mercuries Life Insurance и Superstar Investment.

При этом NDF получит по закрытой подписке один из крупнейших пакетов – учрежденный правительством Фонд будет держателем 6,39% акций после первой эмиссии. Ожидается, что Фонд примет участие и в подписке на последующие выпуски акций. Общая доля акций Yang Ming, принадлежащих государству, включая акции в собственности Министерства транспорта и коммуникаций, увеличится до 36,62%.

Ожидается, что в конечном итоге план финансового оздоровления приведет к увеличению доли государства в структуре капитала Yang Ming.