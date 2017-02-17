Распоряжение по морскому порту Тамань

Приняло правительство РФ

Распоряжением правительства от 16 февраля 2017 года №270-р вносятся изменения в границы порта Тамань за счет включения в состав его границ земельного участка, расположенного в районе мыса Железный Рог и предназначенного для строительства зернового терминала мощностью 14,5 млн тонн, причального комплекса сжиженных углеводородных газов и технологической эстакады мощностью до 3,5 млн тонн в год.

Распоряжением предусмотрено также включение в границы акватории порта искусственно создаваемого земельного участка, предназначенного для строительства перевалочной базы крупногабаритных и тяжеловесных грузов мощностью 0,3 млн тонн в год. Искусственно созданный участок будет отнесен к категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения с видом разрешенного использования в целях размещения объектов капитального строительства морского порта. Осуществлять строительство перевалочной базы крупногабаритных и тяжеловесных грузов на искусственно созданном участке будет ЗАО «Таманьнефтегаз».

Напомним, что ГК «ОТЭКО» реализует комплексную инвестиционную программу по строительству терминальных мощностей в порту Тамань. В планах компании – строительство специализированного терминала по перевалке в экспортном направлении угля, железорудного сырья, серы и минеральных удобрений с годовым грузооборотом 35 млн тонн, а также создание зернового терминала мощностью 14,5 млн тонн в год зерна и зерновых культур в экспортно- импортном направлении. ЗАО «Таманьнефтегаз», входящее в ГК «ОТЭКО», является оператором существующего терминала нефти, нефтепродуктов и СУГ на Таманском полуострове в районе мыса Железный Рог, построенного в 2012 году. Как сообщалось ранее, ЗАО «Таманьнефтегаз» построит 3,5 км железнодорожных путей общего пользования, примыкающих к развивающейся железнодорожной инфраструктуре полуострова Тамань. Новая ветка позволит компании увеличить объем перевозок в сторону терминалов ОТЭКО до 70 млн тонн в год. Объем инвестиций составит 362 млн рублей.