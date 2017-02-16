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ТрансКонтейнер Совет директоров

Новый председатель Совета директоров ТрансКонтейнера

20 февраля 2017, 10:45 / SeaNews / Рейтинг: 120

Андрей Старков, вице-президент РЖД

Председателем Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» избран Андрей Старков. По информации компании, решение было принято на заседании Совета директоров 17 февраля.

До этого Совет директоров ТрансКонтейнера с 27 сентября 2016 года возглавлял Юрий Новожилов, исполнительный директор НПФ «Благосостояние».

Напомним, А.Старков вошел в состав Совета в январе этого года. А.Старков занимает должность вице-президента РЖД, курирует вопросы корпоративного управления дочерними и зависимыми обществами, управления и распоряжения имуществом.

Заместителем председателя Совета директоров ТрансКонтейнера избран Александр Панченко. Трое членов Совета директоров – Р.А.Вернера, П.Л.О’Браена и И.Шиткина – признаны независимыми директорами.

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