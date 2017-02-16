ТрансКонтейнер Совет директоров Новый председатель Совета директоров ТрансКонтейнера 20 февраля 2017, 10:45 / SeaNews / Рейтинг: 120 Андрей Старков, вице-президент РЖД Председателем Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» избран Андрей Старков. По информации компании, решение было принято на заседании Совета директоров 17 февраля. До этого Совет директоров ТрансКонтейнера с 27 сентября 2016 года возглавлял Юрий Новожилов, исполнительный директор НПФ «Благосостояние». Напомним, А.Старков вошел в состав Совета в январе этого года. А.Старков занимает должность вице-президента РЖД, курирует вопросы корпоративного управления дочерними и зависимыми обществами, управления и распоряжения имуществом. Заместителем председателя Совета директоров ТрансКонтейнера избран Александр Панченко. Трое членов Совета директоров – Р.А.Вернера, П.Л.О’Браена и И.Шиткина – признаны независимыми директорами. Оцените статью: 0