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Опасные гидрометеорологические явления

Волна 8-10 метров

20 февраля 2017, 10:17 / SeaNews / Рейтинг: 108

В Тихом океане и Беринговом море

По данным ГМСКЦ, сегодня ожидаются следующие опасные гидрометеорологические явления:

  • В Балтийском море в восточной части Финского залива ожидается усиление юго-западного-западного ветра до 17-20 м/с. Высота волн вне льда 1-1,5 м;
  • В Баренцевом море в северной и западной частях моря ожидается усиление юго-восточного-восточного ветра в порывах до 15-17 м/с;
  • В Белом море лед 7-8 баллов;
  • В Охотском море в юго-восточной части моря, у центральных Курильских островов ветер северо-западный 17 м/с, в порывах до 20 м/с, высота волны 5-6 м;
  • 21 февраля в Тихом океане и Беринговом море к северу от Командорских островов до м. Олюторский ожидается опасное волнение 8-10 м. Явление сохранится до конца суток 22 февраля.

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