Опасные гидрометеорологические явления Волна 8-10 метров 20 февраля 2017, 10:17 / SeaNews / Рейтинг: 108 В Тихом океане и Беринговом море По данным ГМСКЦ, сегодня ожидаются следующие опасные гидрометеорологические явления: В Балтийском море в восточной части Финского залива ожидается усиление юго-западного-западного ветра до 17-20 м/с. Высота волн вне льда 1-1,5 м;

В Баренцевом море в северной и западной частях моря ожидается усиление юго-восточного-восточного ветра в порывах до 15-17 м/с;

В Белом море лед 7-8 баллов;

В Охотском море в юго-восточной части моря, у центральных Курильских островов ветер северо-западный 17 м/с, в порывах до 20 м/с, высота волны 5-6 м;

21 февраля в Тихом океане и Беринговом море к северу от Командорских островов до м. Олюторский ожидается опасное волнение 8-10 м. Явление сохранится до конца суток 22 февраля. Оцените статью: 0