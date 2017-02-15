Первый рейс SM Line

На внтуриазиатском маршруте

SM Line запустит свой первый сервис 8 марта, сообщает Splash 24/7. На внутриазиатском маршруте будет задействовано судно вместимостью 1,1 тыс. TEU. Оно отправится из Пусана, в ротацию входят порты Китая, Вьетнама и Таиланда.

Между тем, датой запуска транстихоокеанского сервиса определено 21 апреля.

Напомним, что SM Line, или Samra Midas Group, приобрела операции Hanjin на тихоокеанском и азиатском маршрутах.