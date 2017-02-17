Происшествия на море

Навал на понтон в Архангельске, остановка главного двигателя на траулере

По данным ГМСКЦ, 17 февраля в 11-45 теплоход «BBC Belem», с/в Briese Schiff GMBH (флаг Антигуа и Барбуда), порт приписки Сент-Джонс, в порту Архангельск в районе транспортной переправы лесозавода 14 (о. Бревенник) при прохождении через понтонную переправу носовой частью правого борта навалился на правый понтон. Пострадавших, загрязнения окружающей среды, помех судоходству нет. Судно получило вмятину в 2 метрах от воды в районе бака со стрелкой прогиба 8 см и разрыв металла 7 Х 4 см, повреждения понтона уточняются владельцем переправы ООО «Север флот».

16 февраля в 21-40 на траулере «Борей» (судовладелец ООО «Норд-Кап», порт приписки Мурманск) в 70 милях северо-западнее о. Медвежий самопроизвольно остановился главный двигатель, устранить неисправность силами экипажа не представляется возможным. В 5-30 17 февраля 2017 года по заявке судовладельца в район аварии прибыл норвежский КБОХР W-303 «Swalbard» и начал буксировку аварийного судна в порт Тромсё. Погода: ветер северо-западный до 8 м/сек, высота волны до 2 м.