20 февраля в истории транспортной отрасли

События и факты

1928 год. С конвейера завода Volvo в Гетеборге сошел первый грузовик этой марки, который имел безликое обозначение "Series 1". Первенец был очень далек от нынешнего имиджа могучих шведских машин. Двухлитровый мотор от легкового автомобиля мощностью всего 28 л.с. едва разгонял трехтонный грузовик до 50 км/ч. Грузоподъемность автомобиля составляла всего полторы тонны. Но он уже обладал некоторыми передовыми для тех лет техническими решениями: привод осуществлялся карданным валом, шины были пневматическими, а кабина была, хоть и деревянной, но полностью закрытой. Машина оказалась достаточно надежной, за что пользовалась спросом у местного населения (за первый год продали 500 экземпляров). К тому же и грузили в нее зачастую в два раза больше номинальной грузоподъемности.

1986 год. В Керчи спущен на воду первый советский атомный лихтеровоз «Севморпуть». Наибольшая длина судна 260,3 м, ширина — 32,2, осадка — 10,6 м, дедвейт — 26 400 т, мощность главного двигателя 29,4 МВт (40 тыс. л. с), скорость на чистой воде 20 узлов. «Севморпуть» может перевезти 74 лихтера, каждый из которых длиной 18,7 м, шириной 9,5, осадкой 2,6 м и полной грузоподъемностью 370 т, или 1336 контейнеров (20-футовых).

Тип судна "Севморпуть" происходит от специально созданных грузовых контейнеров-лихтеров. Лихтер - несамоходное морское судно, предназначенное для перевозки грузов и обеспечивающее их обработку при отсутствии причалов, а также выполнение грузовых операций на рейде с судами, которые не могут войти в порт из-за большой осадки. Лихтер имеет вес около 300 тонн и благодаря герметичному корпусу может находиться в воде. Для передвижения такого контейнера понадобиться лишь буксир, а его низкая осадка позволяет как можно ближе подтащить к берегу.