Евросиб идет на взлет

Инвестпроект по развитию аэропорта Сиверский

На этой неделе в правительстве Ленинградской области прошло совещание с участием губернатора Александра Дрозденко, на котором обсуждались возможности создания на базе аэродрома «Сиверский» аэропорта для грузовой и бизнес-авиации. SeaNews попросил потенциального инвестора – ГК «Евросиб» – рассказать о проекте.

Как рассказали в компании, на данном этапе Евросиб с привлечением экспертов совместно с уполномоченными органами власти Ленинградской области осуществляет подготовку технико-экономического обоснования проекта и разрабатывает функциональную концепцию будущего аэропорта. Говорить о конкретных видах грузов, которые могут пойти в перспективе через аэропорт, и направлениях их доставки пока преждевременно. Вместе с тем, отметили в компании, грузовой сектор будет является одним из наиболее приоритетных направлений работы будущего аэропорта «Сиверский», особенно на фоне достаточно высоких тарифов на грузовые операции в аэропорту «Пулково».

Предполагается, что будущий аэропорт «Сиверский» будет включать пассажирский терминал, грузовой терминал и терминал бизнес-авиации. С точки зрения развития инфраструктуры для реализации проекта, отмечают в Евросибе, потребуются совместные действия инвестора, правительства Ленинградской области и Росавиации в первую очередь по ремонту (реконструкции) взлетно-посадочной полосы, рулежек и перронов, сопутствующей инфраструктуры по организации воздушного движения, расширению (реконструкции) подъездной автомобильной дороги, подключению к инженерным сетям (электроснабжение, газоснабжение), строительству подъездных железнодорожных путем от ж/д станции Сиверская до нового терминала аэропорта «Сиверский». В настоящее время специалистами ГК «Евросиб» совместно с привлеченными экспертами проводятся расчеты объемов работ и их стоимости.

Отвечая на вопрос о возможных сроках реализации проекта, в компании подчеркнули, что для этого потребуется осуществить множество подготовительных юридических процедур, включающих передачу всего имущественного комплекса действующего военного аэродрома Сиверский из собственности Министерства обороны в собственность Ленинградской области с последующей передачей инвестору для строительства (реконструкции) нового аэропорта «Сиверский». Приступить к проектированию и строительству инвестор сможет только по завершении юридического этапа.

Напомним, на совещании в правительстве Ленобласти губернатор Александр Дрозденко сообщил, что направил в адрес министра обороны России Сергея Шойгу письмо, в котором подтвердил согласие региона в случае передачи в областную собственность аэродрома «Сиверский» создать на его базе аэропорт совместного базирования гражданской авиации и авиации Вооруженных сил.

По предварительным оценкам Евросиба, пассажирский и грузовой терминалы нового аэропорта смогут начать работу в 2021 году. «Для компании «Евросиб» вхождение в аэропортовый бизнес является новым направлением работы, которое тесно связано с основным направлением нашего бизнеса – транспортно-логистическим, – отметили в группе. – Аэропортовый бизнес будет в дельнейшем интегрирован в логистические схемы работы компаний, входящих в группу».