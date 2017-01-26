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Паромные перевозки Таллин Хельсинки

Новый паром на маршруте Хельсинки – Таллин

17 февраля 2017, 16:04 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 187

Поставит Viking Line с 10 апреля

Viking Line добавит новый паром «Viking Faster» на маршрут Хельсинки – Таллин на период апрель-октябрь 2017 года, сообщает World Maritime News. Вместимость судна – 850 пассажиров и 120 автомашин.

Новый паром, который начнет работать с 10 апреля, сократит время в пути на два часа.

В июле будет 12 ежедневных отправлений по маршруту Хельсинки – Таллин, поскольку суда, обслуживающие маршрут Хельсинки – Стокгольм, в течение дня смогут также делать заход в Таллин.

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