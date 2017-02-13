Собственная страховая
17 февраля 2017, 15:05 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 170
Компания появилась у COSCOCS
China Cosco Shipping Corporation (COSCOCS) ушла от своего долгосрочного страхового партнера London P&I и создала в Шанхае дочернюю страховую компанию – China Cosco Shipping Captive Insurance Company, сообщает Splash 24/7.
Разрешение от Китайской комиссии по страховому регулированию COSCOCS получила еще в декабре 2016 года.
Это первая дочерняя страховая компания в Китае, специализирующаяся на морском страховании. Она будет предоставлять различные услуги по страхованию аффилированным компаниям COSCOCS.
«Появление новой структуры расширит финансовые услуги и создаст новые источники доходов», – отметил General Manager COSCOCS Ван Мин.
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