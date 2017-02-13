COSCO страхование Собственная страховая 17 февраля 2017, 15:05 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 170 Компания появилась у COSCOCS China Cosco Shipping Corporation (COSCOCS) ушла от своего долгосрочного страхового партнера London P&I и создала в Шанхае дочернюю страховую компанию – China Cosco Shipping Captive Insurance Company, сообщает Splash 24/7. Разрешение от Китайской комиссии по страховому регулированию COSCOCS получила еще в декабре 2016 года. Это первая дочерняя страховая компания в Китае, специализирующаяся на морском страховании. Она будет предоставлять различные услуги по страхованию аффилированным компаниям COSCOCS. «Появление новой структуры расширит финансовые услуги и создаст новые источники доходов», – отметил General Manager COSCOCS Ван Мин. Оцените статью: 1