Новый совет директоров Русской тройки

С прежним председателем

Совет директоров АО «Русская тройка» на своем заседании 17 февраля вновь избрал председателем Германа Маслова. Напомним, Г.Маслов возглавил Совет директоров компании летом прошлого года.

Заместителем председателя Совета директоров избран первый вице-президент по линейно-логистическому дивизиону ПАО «ДВМП» Владимир Чиснаков.

Ранее, 15 февраля на внеочередном общем собрании акционеров Русской тройки был избран новый состав Совета директоров, в который вошли:

Анна Новосельская, заместитель начальника департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «Российские железные дороги»;

Дмитрий Королев, генеральный директор АО «КРП-инвест»;

Александр Голанд, руководитель проектов по направлению прямых инвестиций департамента прямых инвестиций и недвижимости НПФ «Благосостояние»;

Владимир Чиснаков, первый вице-президент по линейно-логистическому дивизиону ПАО «ДВМП»;

Герман Маслов, операционный директор ООО "ФЕСКО Интегрированный Транспорт";

Мария Красильникова, начальник управления корпоративно-правовых отношений ПАО «ДВМП».

Новые имена в составе Совета директоров – Д.О.Королев (представитель от РЖД) и Красильникова М.В. (представитель от ДВМП). Из прежнего состава в новый состав Совета директоров не вошли А.А.Панченко, который представлял Группы Сумма, и Александрс Исуринс (ДВМП).

Как пояснили SeaNews в компании, речь не идет об изменении соотношения представителей акционеров в Составе совета директоров, дело в том, что на момент избрания предыдущего состава Совета директоров В.В.Чиснаков номинировался от РЖД, позже он перешел на работу в ДВМП.