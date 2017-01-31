HMM покупает терминалы Hanjin

В портах Токио и Гаосюн

Hyundai Merchant Marine (HMM) заключила контракт с Hanjin Shipping и Marine Terminals Investment Limited (MTIL) на приобретение 100% доли в терминалах в Токио и Гаосюн, говорится в заявлении компании.

Терминалами управляла Hanjin Pacific Corporation (HPC), принадлежавшая Hanjin Shipping (60%), и Marine Terminals Investment Limited (40%).

Общая стоимость сделки составляет порядка 13,5 млн долларов.

Таким образом, HMM приобретает в собственность четыре терминала: TTI в порту Лонг-Бич (20%), в портах Альхесирас (100%), Токио (100%) и Гаосюн (100%).

HMM рассчитывает завершить приобретение тихоокеанского бизнеса Hanjin Shipping после детального due diligence и получения согласования надзорных органов.