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назначения Министерство транспорта Заместитель министра

Назначен замминистра транспорта

17 февраля 2017, 11:56 / SeaNews / Рейтинг: 18

А.Цыденова сменил А.Лушников

Распоряжением правительства РФ от 16 февраля 2017 г. № 273-р заместителем министра транспорта РФ назначен Алан Лушников. На этом посту он сменил Алексея Цыденова, который указом президента РФ ранее был назначен временно исполняющим обязанности главы Республики Бурятия.

А.Лушников до настоящего времени был помощником вице-премьера РФ Аркадия Дворковича. В Минтрансе, по информации РИА Новости, А.Лушников, как и А.Цыденов, будет курировать вопросы железнодорожной отрасли. Отметим, ранее А.Лушников некоторое время возглавлял Федеральное агентство железнодорожного транспорта.

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