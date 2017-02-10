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Таможня таможенное оформление

«ЭРА-ГЛОНАСС» пока не нужна?

17 февраля 2017, 11:36 / SeaNews / Рейтинг: 45

Таможня во Владивостоке выдает ПТС

Владивостокская таможня начала выдавать ПТС владельцам поддержанных автомобилей, ввезенных в Россию с 1 января этого года. Как сообщили SeaNews в таможне, для получения ПТС на автомобили необходимо представить документы, подтверждающие завершение таможенного оформления и уплату утилизационного сбора.

Чтобы избежать ажиотажа, таможня переходит на 12-часовой рабочий день, включая субботу и воскресенье.
Причины, по которым началась выдача ПТС без соответствующего свидетельства о безопасности колесного транспортного средства  (СБКТС) с отметкой о наличии системы «ЭРА-ГЛОНАСС», в таможне не называют.

Напомним, что с 1 января этого года в России действует закон, по которому все транспортные средства, регистрируемые на территории страны, должны быть оборудованы системой экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС». Однако эти изменения вызвали недовольство дальневосточников, в частности, жителей Владивостока. 19 февраля они намеревались устроить митинг за отмену этих изменений, ссылаясь на то, что порядок выдачи ПТС после дооборудования авто системой «ЭРА-ГЛОНАСС» отсутствует. На днях премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил вице-премьерам разобраться с этой проблемой.

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