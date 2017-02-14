Zim тоже на Alibaba

Онлайн-букинг на платформе OneTouch

По данным Reuters, вслед за Maersk и CMA CGM соглашение с Alibaba подписала еще одна контейнерная линия – Zim. Она также предложит своим клиентам онлайн-букирование через платформу OneTouch.

Согласно объявлению на OneTouch, на данный момент грузовладельцам доступен онлайн-букинг из Шанхая в Индию и Пакистан или из Сямэня в Южную Америку.

«Alibaba.com открыта для сотрудничества с логистическими компаниями, желающими присоединиться к нашей платформе, которая позволяет среднему и малому бизнесу оптимизировать логистические процессы и использовать возможности, открывающиеся в сфере международной торговли», – цитирует Reuters представителя Alibaba.

Maersk, по данным агентства, запустил аналогичный сервис также для клиентов экспедиторского портала Yun Qu Na и намерен развивать подобные пилотные программы на других ресурсах.