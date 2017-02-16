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Происшествия Рыбаки

Потерял ход на промысле

17 февраля 2017, 10:17 / SeaNews / Рейтинг: 72

Происшествие с траулером в Баренцевом море

По данным ГМСКЦ, 16 февраля в 7-30 на МКРТМ «Шквал», флаг РФ, порт приписки Мурманск, судовладелец ООО «Арктикфлот», экипаж 13 человек, находящемся на промысле в Баренцевом море, был обнаружен обрыв привода шестерни регулятора главного двигателя. Главный двигатель остановлен, судно в дрейфе с тралом за бортом. Угрозы жизни экипажу, загрязнения окружающей среды нет.

В соответствии с заявкой судовладельца в 6-10 17 февраля к аварийному судну подошло спасательное судно «Мурманрыба», порт приписки Мурманск, судовладелец ФГБУ «Северный ЭО АСР».

По состоянию на 7 утра 17 февраля ведут работы по подготовке аварийного судна к буксировке в порт Мурманск. Погода в районе: ветер северо-восточный 8-10 м/сек, высота волн 1,5-2 м.

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