Потерял ход на промысле

Происшествие с траулером в Баренцевом море

По данным ГМСКЦ, 16 февраля в 7-30 на МКРТМ «Шквал», флаг РФ, порт приписки Мурманск, судовладелец ООО «Арктикфлот», экипаж 13 человек, находящемся на промысле в Баренцевом море, был обнаружен обрыв привода шестерни регулятора главного двигателя. Главный двигатель остановлен, судно в дрейфе с тралом за бортом. Угрозы жизни экипажу, загрязнения окружающей среды нет.

В соответствии с заявкой судовладельца в 6-10 17 февраля к аварийному судну подошло спасательное судно «Мурманрыба», порт приписки Мурманск, судовладелец ФГБУ «Северный ЭО АСР».

По состоянию на 7 утра 17 февраля ведут работы по подготовке аварийного судна к буксировке в порт Мурманск. Погода в районе: ветер северо-восточный 8-10 м/сек, высота волн 1,5-2 м.