Hanjin банкрот

Запущен процесс ликвидации

Сегодня Сеульский суд объявил Hanjin банкротом по истечении двухнедельного срока, в течение которого было можно подать на апелляцию. Процесс ликвидации компании запущен, сообщает Splash 24/7.

Кредиторы должны предъявить претензии до 1 мая, с тем чтобы уже 1 июня начать оценку. Суд обещал предпринять все возможное для того, чтобы вернуть долги кредиторам.

По данным VesselsValue, на сегодняшний день у Hanjin осталось 42 судна – 29 контейнеровозов, 12 балкеров и один малотоннажный сухогруз, суммарная стоимость флота оценивается в 986 млн долларов. Для сравнения в 2014 году корейская линия располагала флотом из 104 судов суммарной оценочной стоимостью 3,77 млрд долларов.