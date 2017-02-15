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Суд Hanjin Shipping ликвидация

Hanjin банкрот

17 февраля 2017, 10:07 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 120

Запущен процесс ликвидации

Сегодня Сеульский суд объявил Hanjin банкротом по истечении двухнедельного срока, в течение которого было можно подать на апелляцию. Процесс ликвидации компании запущен, сообщает Splash 24/7.

Кредиторы должны предъявить претензии до 1 мая, с тем чтобы уже 1 июня начать оценку. Суд обещал предпринять все возможное для того, чтобы вернуть долги кредиторам.

По данным VesselsValue, на сегодняшний день у Hanjin осталось 42 судна – 29 контейнеровозов, 12 балкеров и один малотоннажный сухогруз, суммарная стоимость флота оценивается в 986 млн долларов. Для сравнения в 2014 году корейская линия располагала флотом из 104 судов суммарной оценочной стоимостью 3,77 млрд долларов.

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