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Ж/д перевозки Авиаперевозки Железная дорога Суэцкий канал

17 февраля в истории транспортной отрасли

17 февраля 2017, 09:31 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 102

События и факты

1857 год. Первое судно прошло через Суэцкий канал.

1904 год. Открыта железная дорога по льду Байкала. Протяжённость рельсового пути — от станции Байкал до станции Танхой. На следующий день началась постоянная переброска вагонов и паровозов через Байкал. Они двигались конной тягой. Император Николай II поздравил всех, кто принимал участие в строительстве и эксплуатации железной дороги по льду Байкала. За успешное выполнение подряда иркутский купец Давид Кузнец был награжден золотыми часами и пожалован званием потомственного почетного гражданина города Иркутска.

1911 год. Впервые в истории было отправлено письмо авиационным транспортом. Это осуществил Анри Пике (Франция) на самолете Sommer.

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