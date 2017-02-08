17 февраля в истории транспортной отрасли

События и факты

1857 год. Первое судно прошло через Суэцкий канал.

1904 год. Открыта железная дорога по льду Байкала. Протяжённость рельсового пути — от станции Байкал до станции Танхой. На следующий день началась постоянная переброска вагонов и паровозов через Байкал. Они двигались конной тягой. Император Николай II поздравил всех, кто принимал участие в строительстве и эксплуатации железной дороги по льду Байкала. За успешное выполнение подряда иркутский купец Давид Кузнец был награжден золотыми часами и пожалован званием потомственного почетного гражданина города Иркутска.

1911 год. Впервые в истории было отправлено письмо авиационным транспортом. Это осуществил Анри Пике (Франция) на самолете Sommer.