HHLA увеличил перевалку на 1,5%

И операционную прибыль на 5% – предварительные данные

Контейнерооборот Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) по итогам 2016 года составил 6,7 млн TEU – на 1,5% больше, чем в 2015 году. При этом если контейнерные терминалы группы в Гамбурге увеличили перевалку на 1,1% до 6,4 млн TEU, то в Одессе грузопоток вырос на 10,6% до 0,3 млн TEU.

Интермодальные контейнерные перевозки компаниями в составе группы увеличились на 6,8% до 1,4 млн TEU. При это жд перевозки увеличились на 8% до 1,1 млн TEU, автомобильные – на 2,9%.

Выручка по группе, по предварительным данным, составила порядка 1,2 млрд евро против 1,1 млрд годом ранее, операционная прибыль – около 163 млн евро против 157 млн по итогам предыдущего года. Выручка увеличилась примерно на 3%, операционная прибыль – примерно на 5%.

Портово-логистический дивизион получил выручку в размере порядка 1,1 млрд евро – в 2015 году было столько же, и операционную прибыль около 147 млн евро против 141 млн годом ранее.