Доставить за 50 часов

Мультимодальный проект GEFCO для лесопромышленного комплекса

В январе GEFCO запустила комплексный проект по логистическому сопровождению экспортного контракта на поставку шпона в Японию, сообщили SeaNews в компании.

Мультимодальное решение включало в себя подачу порожних контейнеров на склад клиента автомобильным транспортом в г. Амурск, доставку груза до контейнерного терминала в Комсомольске-на-Амуре, отправку железнодорожных платформ до порта Владивосток, разгрузку контейнеров, накопление судовых партий и фрахтование судна в Японию.

Первый поезд, полностью сформированный GEFCO совместно с подразделениями РЖД на железнодорожной станции Комсомольск-на-Амуре, прибыл на станцию Мыс-Чуркин Дальневосточной железной дороги (порт Владивосток) 23 января в 23:26. Длина поезда составила 800 метров, общая протяженность маршрута была 1 163 км.

В компании особо подчеркнули, что грамотная организация контейнерного поезда позволила сократить время перевозки на 35% по сравнению со стандартной отправкой. Таким образом, доставка груза в пункт назначения заняла всего 50 часов.

Это был первый контейнерный поезд, сформированный на инфраструктуре станции Комсомольск-на-Амуре и Комсомольской дистанции погрузо-разгрузочных, отметили в GEFCO. Сегодня в рамках этого проекта отгрузки групповых партий происходят на регулярной основе, контейнерные поезда отправляются по мере накопления.

Реализация проекта доказала эффективность мультимодального решения доставки грузов лесопромышленных предприятий до морских портов Дальнего Востока.При дальнейшем совершенствовании технологии такой способ доставки грузов может снизить стоимость перевозок по этому направлению даже в условиях увеличения объемов работы, считают в компании.

«Каждый этап, начиная от вывоза автомобильным транспортом из Амурска и заканчивая фрахтованием чартерного судна в порту и погрузочно-разгрузочными работами, был реализован благодаря объединению сил четырех подразделений Холдинга РЖД ради нужд клиента, – комментирует Дмитрий Вербов, руководитель департамента железнодорожной логистики GEFCO Россия. – Это совершенно иная дополнительная ценность наших услуг для клиента и иная схема работы команды GEFCO».

Как пояснил SeaNews менеджер по развитию бизнеса GEFCO на Дальнем Востоке Михаил Шестаков, данный проект рассчитан в целом на продукты лесной промышленности, такие как шпон, фанера, бумага, целлюлоза, пиломатериалы и прочие продукты деревообработки. «Стратегия нашей компании заключается в масштабировании данного решения и на других клиентов», – отметил он.