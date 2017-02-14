Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеФотоотчетыПресс-релизыВакансииМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
14 февраля 2017
10:36Новый блок-трейн Владивосток – Москва – Владивосток
23 января 2017
13:47Контейнерный поезд Владивосток – Ворсино
18 января 2017
15:07Блок-трейн из Китая в Лондон
21 декабря 2016
11:07Новый блок-трейн Китай – Европа – Китай через Монголию
12 декабря 2016
12:49Подробности монгольского шатла
9 декабря 2016
14:23Монгольский шатл Тяньцзинь – Москва
29 ноября 2016
12:46Блок-трейн из Китая в Латвию
10:45Контейнерный поезд Владивосток – Тольятти
7 ноября 2016
17:17Китайские жд контейнеры в Риге
24 октября 2016
17:50Уральский блок-трейн сменил станцию отправления
контейнерный поезд Контейнеризация GEFCO Проект

Доставить за 50 часов

16 февраля 2017, 14:30 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 150

Мультимодальный проект GEFCO для лесопромышленного комплекса

В январе GEFCO запустила комплексный проект по логистическому сопровождению экспортного контракта на поставку шпона в Японию, сообщили SeaNews в компании.

Мультимодальное решение включало в себя подачу порожних контейнеров на склад клиента автомобильным транспортом в г. Амурск, доставку груза до контейнерного терминала в Комсомольске-на-Амуре, отправку железнодорожных платформ до порта Владивосток, разгрузку контейнеров, накопление судовых партий и фрахтование судна в Японию.

Первый поезд, полностью сформированный GEFCO совместно с подразделениями РЖД на железнодорожной станции Комсомольск-на-Амуре, прибыл  на станцию Мыс-Чуркин Дальневосточной железной дороги (порт Владивосток) 23 января в 23:26. Длина поезда составила 800 метров, общая протяженность маршрута была 1 163 км.

В компании особо подчеркнули, что грамотная организация контейнерного поезда позволила сократить время перевозки на 35% по сравнению со стандартной отправкой. Таким образом, доставка груза в пункт назначения заняла всего 50 часов.

Это был первый контейнерный поезд, сформированный на инфраструктуре станции Комсомольск-на-Амуре и Комсомольской дистанции погрузо-разгрузочных, отметили в GEFCO. Сегодня в рамках этого проекта отгрузки групповых партий происходят на регулярной основе, контейнерные поезда отправляются по мере накопления.

Реализация проекта доказала эффективность мультимодального решения доставки грузов лесопромышленных предприятий до морских портов Дальнего Востока.При дальнейшем совершенствовании технологии такой способ доставки грузов может снизить стоимость перевозок по этому направлению даже в условиях увеличения объемов работы, считают в компании.

«Каждый этап, начиная от вывоза автомобильным транспортом из Амурска и заканчивая фрахтованием чартерного судна в порту и погрузочно-разгрузочными работами, был реализован благодаря объединению сил четырех подразделений Холдинга РЖД ради нужд клиента, – комментирует Дмитрий Вербов, руководитель департамента железнодорожной логистики GEFCO Россия. –  Это совершенно иная дополнительная ценность наших услуг для клиента и иная схема работы команды GEFCO».

Как пояснил SeaNews менеджер по развитию бизнеса GEFCO на Дальнем Востоке Михаил Шестаков, данный проект рассчитан в целом на продукты лесной промышленности, такие как шпон, фанера, бумага, целлюлоза, пиломатериалы и прочие продукты деревообработки. «Стратегия нашей компании заключается в масштабировании данного решения и на других клиентов», – отметил он.

Оцените статью:

0
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
см. также: Новости
16 февраля 2017
16:52HHLA увеличил перевалку на 1,5%
14:30Доставить за 50 часов
13:58ФАС аннулировала закупку НМТП
13:12Финансы ТрансКонтейнера
12:26Низкая активность в Азовском регионе, каспийский рынок на нулеSeaNews Club material
11:09Российский контейнеропоток через Гамбург растет
10:18Инцидент в Керченском канале
10:15Пожар на газовозе в Финском заливе
10:05Гуанчжоу выходит на IPO
09:2716 февраля в истории транспортной отрасли
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное