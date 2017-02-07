ФАС аннулировала закупку НМТП

По жалобе Роснефтефлота

В антимонопольное ведомство поступила жалоба АО «Роснефтефлот» на действия ПАО «Новороссийский морской торговый порт» при проведении открытого запроса предложений на предоставление услуг для обеспечения непрерывной грузовой обработки судов в порту Новороссийск.

Напомним, что в январе т.г. группа НМТП разместила открытый запрос предложений на право заключения договора на предоставление комплекса услуг с привлечением судов исполнителя в целях обеспечения непрерывности технологического процесса по грузовой обработке судов в порту Новороссийск. Срок оказания услуг – 4 года. Начальная (максимальная) цена договора составляла 11,2 млрд рублей.

«Комиссия ФАС России установила, что ПАО «НМТП» объединило в один лот разноплановые виды работ и услуг. Так, исполнитель должен обеспечивать пожарную безопасность и участие специализированного подразделения в тушении пожаров, одновременно с чем его суда должны быть постоянно готовы к ликвидации разливов нефти и выполнения швартовных операций», – говорится в сообщении ФАС.

«Такие работы и услуги требуют отдельных лицензий или специальных разрешений и выполняются последовательно, с применением различных технологий и оборудования. Примечательно, что на сегодняшний день закупаемые ПАО «НМТП» работы и услуги в порту Новороссийск оказывает не одна, а несколько организаций», – отмечают в ФАС.

«Кроме того, в закупочной документации указано, что флот исполнителя должен включать в себя более 25 разнообразных судов (буксир-кантовщик, морское пожарное судно, портовый рабочий катер и др.), которые необходимо доставить в порт в течение суток после подписания контракта». По мнению ФАС, в технической документации содержались требования, которые ограничивают конкуренцию. «Выполнить одновременно такие разные по функциональным и технологическим признакам работы и доставить суда в район эксплуатации в сжатые сроки может лишь небольшое количество организаций. Иными словами, требования закупочной документации ограничивают конкуренцию», – пояснил заместитель руководителя ФАС России Рачик Петросян.

По итогам рассмотрения жалобы заказчику выдано предписание, в соответствии с которым ПАО «Новороссийский морской торговый флот» следует аннулировать закупку.