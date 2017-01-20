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ТрансКонтейнер Финансы

Финансы ТрансКонтейнера

16 февраля 2017, 13:12 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 132

Чистая прибыль выросла в 1,4 раза

ПАО «ТрансКонтейнер» опубликовало финансовые показатели за 2016 год по РСБУ. Выручка составила 51,2 млрд рублей – на 20,9% выше показателя за 2015 год. Выручка, скорректированная на стоимость услуг соисполнителей, выросла на 8,3% год к году и составила 21,9 млрд рублей. При этом операционные расходы за вычетом услуг соисполнителей увеличились на 3,7%.

Показатель EBITDA вырос на 16,3% и составил 6,5 млрд рублей. Валовая прибыль выросла на 38,4% до 3,6 млрд рублей, прибыль до налогообложения – на 31,8% до 3,4 млрд рублей.

Чистая прибыль составила 2,6 млрд рублей – на 42,5% больше, чем годом ранее.

Как отмечают в компании, «На динамику чистой прибыли оказали влияние рост объемов перевозок вагонным и контейнерным парком Общества на фоне восстановления рынка железнодорожных контейнерных перевозок, расширение спектра и рост качества транспортно-логистических услуг и контроль над издержками».

По состоянию на 31 декабря 2016 года активы компании оцениваются в 47,3 млрд рублей, долг составил 9 млрд рублей, чистый долг (за вычетом денежных средств и краткосрочных финансовых вложений) – 4 млрд рублей.

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