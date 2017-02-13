Низкая активность в Азовском регионе, каспийский рынок на нуле

Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря

На текущей неделе фрахтовый рынок Азовского региона демонстрирует очень низкую активность. По данным судового брокера Руфко, из-за сложной ледовой обстановки в азовских морских портах скопилось большое количество судов, ожидающих ледокольной проводки на вход и выход.