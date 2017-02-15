Российский контейнеропоток через Гамбург растет

+4,5% по итогам 2016 года

Контейнерооборот через Гамбург вырос по итогам 2016 года на 1%. По информации порта, всего было перевалено 8,9 млн TEU. Импорт увеличился на 1,2% до 4,6 млн TEU, экспорт – на 0,7% до 4,3 млн TEU.

На российском направлении произошел рост на 4,5% до 453 тыс. TEU. «Несмотря на санкции, Россия вернулась на второе место среди крупнейших торговых партнеров Гамбурга, тогда как в 2015 году она была на третьем», – отметил Инго Эглофф, CEO Port of Hamburg Marketing.

Отметим, перелом в динамике российского грузопотока через Гамбург наметился по итогам первого полугодия прошлого года – тогда впервые после достаточно продолжительного падения оборот вырос на 2,3%. По итогам 9 месяцев 2016 года рост на российском направлении составлял уже 4,4%.

Сократился контейнерооборот между Гамбургом и Швецией – на 10,6% до 243 тыс. TEU и между Гамбургом и Польшей – на 9,7% до 214 тыс. TEU. В порту это связывают с увеличением числа прямых судозаходов на deep sea сервисах в Гетеборг и Гданьск.

В сумме контейнеропоток на балтийском направлении остался на уровне 2015 года и составил 1,8 млн TEU. Внутриевропейские перевозки через Гамбург также остались на уровне предыдущего года – 2,6 млн TEU.

Грузопоток на азиатском направлении увеличился на 1,3% до 4,7 млн TEU. В том числе на 1,6% – до 2,6 млн TEU – вырос оборот с портами Китая.

Контейнеропоток между Гамбургом и портами Северной и Южной Америки увеличился на 2,9% до 1,2 млн TEU.

Оборот с Индией увеличился на 2% до 241 тыс. TEU, с США – на 11,1% до 363 тыс. TEU, с Великобританией – на 12,6% до 246 тыс. TEU, с ОАЭ – на 11,1% до 234 тыс. TEU и с Мексикой – на 17,8% до 74 тыс. TEU.

Суммарный грузооборот Гамбурга с учетом всех видов грузов составил 138,2 млн тонн – на 0,3% больше, чем годом ранее.